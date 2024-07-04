Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

О чем поговорили Токаев и Бердымухамедов на личной встрече

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 21:35 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве лидера туркменского народа.

По словам Касым-Жомарта Токаева, казахско-туркменские отношения развиваются по восходящей.

"Туркменистан является очень авторитетным нейтральным государством, играющим большую роль в обеспечении мира, безопасности, многостороннего сотрудничества. Ваше присутствие сегодня в Астане имеет очень большое значение, в первую очередь, с точки зрения обсуждения конкретных вопросов нашего взаимодействия в области энергетики", – сказал глава государства.

Лидер Казахстана выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку культурного наследия казахского народа – открытие памятника великому композитору Курмангазы Сагырбайулы в Ашхабаде.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в саммите ШОС и за личную поддержку в открытии монумента туркменскому поэту Махтумкули Фраги в столице Казахстана.

"Мы вам благодарны за приглашение в качестве почетного гостя на саммит Шанхайской организации сотрудничества. У нас была возможность высказать мнение нейтрального Туркменистана в этой международной структуре. Как вы отметили, у нас очень много возможностей и потенциала в решении вопросов в сфере энергетики", – отметил председатель Халк Маслахаты.

Также на встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, транспорта и логистики.

Ранее Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Читайте также

президент РК
Лидер Монголии отметил укрепление роли Астаны на международной арене
Елена Беляева
ШОС Бердымухамедов Гурбангулы Токаев Касым-Жомарт Туркменистан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: