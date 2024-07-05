Токаев поздравил нового премьера Великобритании с назначением на пост

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 июля направил поздравительную телеграмму вновь назначенному премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, сообщает Zakon.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кира Стармера с убедительной победой Лейбористcкой партии на всеобщих выборах и его назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании после встречи с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

