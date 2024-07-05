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Токаев поздравил нового премьера Великобритании с назначением на пост

Токаев поздравил нового премьера Великобритании с назначением на пост, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 20:58 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 июля направил поздравительную телеграмму вновь назначенному премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, сообщает Zakon.kz.
"Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кира Стармера с убедительной победой Лейбористcкой партии на всеобщих выборах и его назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства", – говорится в сообщении.  

Ранее сообщалось, что лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании после встречи с королем Чарльзом III в Букингемском дворце. 

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