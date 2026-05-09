Токаев поздравил Радева с избранием на пост премьер-министра Болгарии
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Румену Радеву, сообщает Zakon.kz.
В своей телеграмме глава государства поздравил Румена Радева с убедительной победой коалиции "Прогрессивная Болгария" на парламентских выборах и его избранием на пост премьер-министра Республики Болгария.
"Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям содержательный политический диалог и сотрудничество между двумя странами, основанное на узах традиционной дружбы, будут и впредь укрепляться. Он также пожелал Румену Радеву успехов в его ответственной деятельности, а народу Болгарии – благополучия и процветания", – рассказали в Акорде.
Утром 9 мая Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы.
