Новым законом государство ставит заслон от социального зла – Кошанов о запрете на азартные игры

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов опубликовал пост в соцсетях, где отметил, что поправки по противодействию лудомании – один из самых ожидаемых законов, сообщает Zakon.kz.

По словам Кошанова, на масштабы этого явления в нашем обществе президент обращал внимание не раз.

"Самое страшное, что игровая зависимость активно распространяется среди нашей молодежи, становится причиной распада молодых семей и первопричиной для совершения различных преступлений". Ерлан Кошанов

По словам Кошанова, новым законом наше государство ставит мощный заслон от этого социального зла.

Во-первых, по словам председателя Мажилиса, существенно ограничивается реклама букмекерских контор и тотализаторов. Под запретом наружная реклама на зданиях, реклама в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании, а также СМС-рассылка с рекламой азартных игр.

Во-вторых, закон запрещает участие в играх должникам, включенным в Единый реестр, лицам младше 21 года, а также тем, кто установил самоограничение на участие в азартных играх и пари. Ответственность за допуск этих категорий несут владельцы казино и букмекерских контор. Таким образом мы законодательно разрываем круг, когда игроманы берут займы, чтобы делать новые ставки.

Запрет на участие в азартных играх введен также для госслужащих, военнослужащих и сотрудников специальных госорганов – им за нарушение запрета грозит увольнение.

"Закон предусматривает также принятие типовых правил работы игорных заведений, букмекерской конторы или тотализаторов. Это необходимо, чтобы сделать деятельность таких заведений понятной и прозрачной, включить нормы, защищающие интересы клиентов казино и букмекеров". Ерлан Кошанов

Председатель Мажилиса также отметил запрет на деятельность онлайн-казино на территории Казахстана. За это грозит уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет. Министерство туризма и спорта уполномочено вести список всех иностранных букмекерских контор и тотализаторов без лицензий, а банкам и платежным организациям запрещено проводить финансовые операции в их пользу.

Ограничивается и присутствие в открытом доступе различной лотерейной продукции. Теперь она должна продаваться через специальный интернет-ресурс. На улицах останутся только точки по продаже классической лотереи.

"В целом, закон о противодействии лудомании – это полноценный ответ на запрос всего казахстанского общества. Депутаты Мажилиса во время выездов в регионы постоянно слышат обращения граждан с просьбами урегулировать данную сферу и защитить граждан от этой пагубной привычки. Разработка и принятие данного закона – результат большой, кропотливой работы совместно с правительством, экспертами, участниками рынка". Ерлан Кошанов

Он отметил, что на всех стадиях шло открытое активное обсуждение каждой нормы на заседаниях рабочих групп и комитетов, в СМИ, на площадке Общественной палаты при Мажилисе. Было проведено специальное расширенное заседание фракции партии AMANAT в Мажилисе.

Проработанность этого закона, участие в нем всего общества дает уверенность, что подписанный сегодня главой государства документ оправдает все ожидания и существенно оздоровит наше общество. Депутаты и дальше будут держать этот вопрос на своем постоянном контроле.





Ранее сообщалось, что 8 июля президент подписал закон по вопросам игорного бизнеса.