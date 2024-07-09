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Токаев поставил перед Ногаевым ряд новых задач

Токаев поставил перед Ногаевым ряд новых задач, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 18:08 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 июля принял вновь назначенного посла Казахстана в Туркменистане Нурлана Ногаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с братским Туркменистаном.


"Президент поставил перед Нурланом Ногаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, транзит и транспорт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудничество", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание глава государства поручил уделить вопросам качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что 20 июня Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Ногаева послом Казахстана в Туркменистане. 

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