Токаев поставил перед Ногаевым ряд новых задач
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 июля принял вновь назначенного посла Казахстана в Туркменистане Нурлана Ногаева, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с братским Туркменистаном.
"Президент поставил перед Нурланом Ногаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, транзит и транспорт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудничество", – говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельное внимание глава государства поручил уделить вопросам качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что 20 июня Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Ногаева послом Казахстана в Туркменистане.
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