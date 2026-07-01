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Политика

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента и народ Руанды с национальным праздником

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Руанды Поль Кагаме, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 15:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Руанды Полю Кагаме, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 июля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Поля Кагаме и его соотечественников с национальным праздником Республики Руанда – Днем Независимости".

В своей телеграмме президент отметил, что Республика Руанда является надежным партнером Казахстана в Африке. Он выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет и впредь развиваться на благо народов наших стран.

Глава нашего государства пожелал Полю Кагаме успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Руанды – благополучия и процветания.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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