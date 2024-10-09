Три депутата Уральска покинули маслихат
Фото: Zakon.kz
Три народных избранника города Уральск сменили места жительства, сообщает Zakon.kz.
В этой связи Олег Офицеров, Айнаш Кубайдуллина, Алихан Жумашев досрочно прекратили свои депутатские полномочия. Об этом пишет "Уральская неделя".
"Перевыборы депутатов маслихата города пройдут 8 декабря 2024 года", – рассказал "Уральской неделе" председатель городской избирательной комиссии Мухтар Давлетжанов.
А пока народные избранники покидают свой город, красавицы Уральска готовятся отстаивать честь города на республиканском конкурсе красоты.
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