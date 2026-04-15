События

Токаеву доложили о 21,5 млрд долларов инвестиций через МФЦА

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 17:11 Фото: akorda.kz
Глава государства принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) Рената Бектурова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 15 апреля 2026 года, президенту были представлены ключевые результаты деятельности МФЦА за 2025 год и первый квартал 2026 года, а также планы по дальнейшему развитию Центра.

"На сегодняшний день объем привлеченных инвестиций через площадку Центра за все годы работы достиг 21,5 млрд долларов (в том числе 7,2 млрд долларов с начала 2025 г.). Общий объем активов под управлением в МФЦА составил 5,4 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Как сообщил Ренат Бектуров, за весь период деятельности Центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны в виде налогов 284,3 млрд тенге (по состоянию на 1 января 2026 г.). Из них 135,9 млрд тенге перечислено за 2025 год. Основными факторами роста налоговых поступлений являются увеличение числа участников и активизация их деятельности. Так, в течение 2025 года и первого квартала текущего года зарегистрировано более 1800 новых компаний. Общее количество участников Центра превысило 5400.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах работы органов и организаций МФЦА. Так, привлеченный долговой и акционерный капитал посредством биржи AIX достиг 12,4 млрд долларов с момента основания. Совокупный объем торгов за 2023-2025 годы достиг 4 млрд долларов".Акорда

С начала 2025 года Суд МФЦА и Международный арбитражный центр привели в исполнение более 1600 дел, а общее количество рассмотренных дел превысило 4900.

Глава государства был проинформирован о запуске Aviation Finance Hub для развития авиационно-финансовой экосистемы, включая финансирование и лизинг воздушных судов, развитие отраслевой экспертизы. МФЦА также запустил специализированную платформу для привлечения инвестиций в проекты ранней стадии геологоразведки. Развивается специализированная экосистема для поддержки креативной индустрии в регионе: открытие венчурных фондов и студий, а также платформ для краудфандинга.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по дальнейшему развитию МФЦА. В частности, он подчеркнул необходимость усиления международного присутствия Центра, совершенствования его регуляторной среды, обеспечения наиболее благоприятных условий для притока капитала в страну, а также масштабирования опыта МФЦА для развития финансового рынка Казахстана в целом.

Сегодня, 15 апреля 2026 года, на встрече президента Казахстана с вице-президентом Турции стало известно о предстоящем визите в нашу страну Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
