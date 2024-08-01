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Президент Конго прибыл в Казахстан

Президент Конго прибыл в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 19:17 Фото: Facebook/Présidence de la République du Congo
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан сегодня, 1 августа, сообщает Zakon.kz.

О прибытии лидера Конго заявила Служба государственной охраны РК.

Ранее пресс-служба главы государства проинформировала, что президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Казахстан с официальным визитом 2-3 августа.

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