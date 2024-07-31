Токаев в августе примет важных гостей
Фото: akorda.kz
Акорда 31 июля 2024 года анонсировала предстоящие мероприятия с участием президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным пресс-службы президента, по приглашению главы государства 2-3 августа Казахстан с официальным визитом посетит президент Конго Дени Сассу-Нгессо.
В период с 7 по 8 августа состоится государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан.
9 августа в Астане пройдет Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
10 июня в Астану приезжала личный представитель президента Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуаза Жоли. Именно тогда на встрече с Токаевым и были обсуждены вопросы предстоящего визита Сассу-Нгессо.
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