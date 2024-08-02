Как Токаев встретил президента Конго в Акорде
Фото: akorda.kz
В резиденции Акорда сегодня, 2 августа 2024 года, состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
Президент Конго прибыл в Казахстан 1 августа 2024 года. О том, что Дени Сассу-Нгессо с официальным визитом посетит нашу страну, стало известно 31 июля.
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