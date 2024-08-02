Как Токаев встретил президента Конго в Акорде

Фото: akorda.kz

В резиденции Акорда сегодня, 2 августа 2024 года, состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: