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Как Токаев встретил президента Конго в Акорде

Как Токаев встретил президента Конго в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:44 Фото: akorda.kz
В резиденции Акорда сегодня, 2 августа 2024 года, состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

Президент Конго прибыл в Казахстан 1 августа 2024 года. О том, что Дени Сассу-Нгессо с официальным визитом посетит нашу страну, стало известно 31 июля.

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