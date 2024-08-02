Олжас Бектенов рассказал, как должна развиваться экономика страны

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с развитием промышленности региона и проверил исполнение поручений президента, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, посещены индустриальные компании, предприятия нефтегазохимического сектора. Проверено исполнение поручений президента по диверсификации экономики и отходу от сырьевой направленности экспорта посредством перехода к глубокой переработке, росту внутристрановой ценности продукции.

Атырауская область является ведущим регионом страны в сфере нефтегазохимии. Здесь сосредоточено до 80% запасов нефти, расположены крупнейшие месторождения Тенгиз и Кашаган. На последнем в настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект по строительству газоперерабатывающего завода ТОО "GPC INVESTMENT" проектной мощностью порядка 1 млрд куб.м. в год. Главе правительства доложили, что работы ведутся в рамках национальной программы переработки сырого газа. На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 11%, при этом общая готовность объекта достигает 23%.

Олжас Бектенов подчеркнул важность реализуемого компанией QazaqGaz совместно с катарскими инвесторами проекта. Ввод завода в эксплуатацию позволит направить дополнительные объемы газа в регионы страны. Глава правительства поручил Министерству энергетики и QazaqGaz ускорить темпы строительства предприятия с завершением до 2026 года.

Премьер-министру также доложили о планах одного из крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли North Caspian Operating Company (NCOC) по реализации проекта строительства трубопровода, который позволит обеспечить транспортировку сырья с месторождения Кашаган на завод. Так, на сегодня NCOC в сотрудничестве с QazaqGaz работает над поставкой до 700 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа в год на рынок и завершает строительство инфраструктуры трубопровода, который обеспечит транспортировку 1 млрд куб.м. газа в год. В свою очередь проект Фазы 2A предполагает транспортировку 2,5 млрд куб. м газа в год, а Фаза 2B – 6 млрд куб. м. Реализуемые проекты направлены на увеличение внутренних поставок газа в Казахстане.

Также Олжас Бектенов посетил завод по производству полипропилена ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI). Интегрированный газохимический комплекс является первым в стране проектом по переработке сырья с месторождения Тенгиз мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год. С момента запуска завода произведено 341,4 тыс. тонн гранулированного полипропилена.

Фото: primeminister.kz

Главе правительства доложили, что с момента запуска предприятия в 2022 году стоимость полипропилена в Казахстане стабильно снижалась – с 650 тыс. на начальном этапе работы завода до нынешних 450 тыс. тенге за тонну.

На сегодня, по данным Маркет Репорт, это наименьшее значение по сравнению с Россией, где цена достигает $1 280 за тонну, Беларусью – $1 295, Узбекистаном – $1 090. Основная задача завода – покрытие внутренних потребностей. Так, в 2022 году доля предприятия KPI в структуре рынка полипропилена Казахстана составляла 2%, при этом импорт достигал 63%. Ко второму кварталу текущего года соотношение изменилось: доля завода выросла почти в 25 раз – до 49%, импорт снизился до 22%. За прошедшие 6 месяцев KPI произвел 133 тыс. тонн продукции, план на 2025 год – 507 тыс. тонн полипропилена. Казахстанское предприятие превосходит по мощностям производства Узбекистана в 5 раз (100 тыс. тонн), Турции – в 3,5 раза (144 тыс. тонн), Туркменистана почти в 3 раза (171 тыс. тонн), Азербайджана – в 2,7 раз (180 тыс. тонн).

"На внутреннем рынке надо стремиться обеспечивать реализацию продукции по низкой стоимости. Наша приоритетная задача – поддержка отечественных производителей. Важно, чтобы с вашей продукцией малые и средние предприятия дальше развивались. Поэтому готовую продукцию необходимо, в первую очередь, отгружать на внутренний рынок, имеющиеся излишки направлять на экспорт. Надо будет эту политику жестче проводить, так как предприятие KPI играет важную роль в развитии экономики всей страны". Олжас Бектенов

Фото: primeminister.kz

На заводе сырье проходит глубокую переработку. Налажен выпуск 10 марок полипропилена, которые незаменимы в отраслях строительства, медицины, автомобилестроения, пищевой и текстильной промышленности.

В рамках посещения предприятия по производству полипропилена главе правительства представили проект реконструкции автодороги "Доссор-Атырау". Участок магистрали республиканского значения "Актобе-Атырау-Астрахань" протяженностью 86 км предлагается расширить до 4 полос. Выпускаемый на заводе KPI полипропилен используется при строительстве дорог для повышения прочности и улучшения эксплуатационных качеств в целом.

Таким образом, применение заводской продукции планируется масштабировать для строительной отрасли.

В Атырау премьер-министр ознакомился с текущим состоянием и планами по развитию нефтеперерабатывающего завода. АНПЗ с проектной мощностью 5,5 млн тонн в год на сегодня выпускает до 35 видов нефтепродуктов. За прошедшие 7 месяцев текущего года объем переработки сырья составил 3,4 млн тонн.

На АНПЗ глава правительства ознакомился с технологическим процессом производства ароматических углеводородов и глубокой переработки нефти. Данные комплексы были построены в ходе трехступенчатой модернизации в период с 2003 по 2018 годы, что позволило запустить производство бензола и параксилола, довести качество топлива до экологического класса К4/К5, увеличить глубину переработки до 90%. С учетом предстоящих осенне-полевых работ глава правительства поручил обеспечить стабильную выработку и отгрузку дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей в полном объеме.

"По итогам полугодия мы видим снижение нефтедобычи на 1,6%. В то же время мы растем в других отраслях экономики. Устойчивый рост сохраняется в обрабатывающей промышленности, по итогам 6 месяцев показатель находится на уровне 5,1%. Объем строительных работ увеличился на 8,6%, транспорт и складирование – на 7,3%, информация и связь – на 8,7%. Экономика страны должна развиваться с упором на обрабатывающую промышленность, отходя от сырьевой зависимости". Олжас Бектенов

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 9,4%, производстве металлических изделий – на 30,3%, химической промышленности – на 5,3%.

Премьер-министру также презентовали планы по дальнейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода. Особое внимание уделено экологическим вопросам – снижению воздействия на воздух, грунтовые воды, флору и фауну. В рамках разработанного по поручению главы государства проекта "Тазалык" предусмотрена реконструкция механических очистных сооружений и канала нормативно-очищенных стоков, а также рекультивация полей испарения. Часть работ на сегодня завершена. Так, по итогам реконструкции эффективность очистки сточных вод достигла 96%, содержание нефтепродуктов не превышает 25 мг/л.

На полях испарения рекультивирован 431 га земель. В целом в регионе с учетом развития нефтепереработки принимается комплекс мер для стабилизации экологической ситуации, доложил аким Атырауской области Серик Шапкенов. В частности, проведена реконструкция очистных сооружений, к 2025 году мусорные полигоны будут полностью приведены в соответствие с санитарными требованиями.

На примере завода "Жигермунайсервис" глава правительства ознакомился с темпами развития в регионе отрасли машиностроения. На сегодня доля обрабатывающей промышленности области составляет порядка 10%. При этом машиностроительная отрасль с учетом локальной специфики предоставляет товары и услуги преимущественно для нефтегазовой деятельности.

Так, "Жигермунайсервис" является одним из основных предприятий в Казахстане по производству инновационных продуктов для нефтедобычи и переработки, а также лидером по сервису бурения. Перспективное направление для развития – выпуск оборудования для предприятий горнорудного сектора. На сегодня завод уже запустил производство буровых инструментов для буровзрывных работ, доложил директор "Жигермунайсервиса" Эльдар Байболов.

Фото: primeminister.kz

Предприятие обладает мощным производственным потенциалом, включая сервисное, металлорежущее, кузнечное, сварочное оборудование, 10 тыс. высококвалифицированных сотрудников. В этой связи Олжас Бектенов подчеркнул необходимость масштабирования производства и наращивания мощностей для покрытия внутренних потребностей рынка.