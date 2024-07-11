Олжас Бектенов: Мы должны стать мощной автомобильной державой

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматы посетил ряд предприятий на территории индустриальной зоны, на примере которых ознакомился с темпами привлечения инвестиций и локализации производства, сообщает Zakon.kz.

На заводе "Ирригатор Казахстан" Олжас Бектенов осмотрел производство трубок по израильской технологии для капельного полива сельскохозяйственных культур с целью повышения урожайности и водосбережения. Запущенное в январе предприятие способно выпускать 270 млн метров продукции в год. Директор компании Мурат Акшалов доложил, что в проект привлечено свыше 770 млн иностранных инвестиций от одной из израильских компаний, что составляет почти треть от общей суммы проекта.

Премьер-министр подчеркнул важность проекта с учетом его нацеленности на водосбережение. Он поручил госорганам проработать вопрос загрузки предприятия на полную мощность, а также оказать содействие во взаимодействии с сельхозпредприятиями для налаживания сбыта. На встрече озвучили, что рынок капельного орошения в Казахстане составляет 70 тыс. га.



Фото: Zakon.kz

С планами по углублению локализации и переходу на более сложные технологические процессы производства Олжас Бектенов ознакомился во время посещения автомобильного предприятия. Премьер-министру доложили о расширении и модернизации завода с увеличением площади до 40 тыс. кв. м и количества рабочих мест до 1700. Проект расширения стоимостью 16,4 млрд тенге реализован полностью за счет инвестора. Дополнительно предприятие инвестирует в модернизацию цехов сварки, окраски и сборки с целью увеличения мощностей мелкоузлового производства и перехода на полный цикл производства со сваркой и окраской новых моделей.



"Казахстанский автопром, кто бы что бы не говорил, много противников есть и критиканов, но казахстанский автопром состоялся. Он будет дальше развиваться. И мы, как правительство, всегда будем его поддерживать. У бизнеса самого стремление есть развиваться, повышать локализацию. Мы должны стать мощной автомобильной державой", – отметил Олжас Бектенов.

Фото: Zakon.kz

Предприниматель Нурлан Смагулов поделился планами развития производственного кластера, в который кроме существующего автозавода входят строящийся мультибрендовый завод мощностью 90 тыс. легковых автомобилей в год (запуск планируется на 2025 год), три завода по производству автокомпонентов и логистический хаб. Общее количество рабочих мест превысит 6 тыс. человек.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов прибыл в Алматы с рабочим визитом 11 июля. Он проверил работу по строительству резервной системы водообеспечения города.