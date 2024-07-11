Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Олжас Бектенов: Мы должны стать мощной автомобильной державой

Бектенов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:08 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматы посетил ряд предприятий на территории индустриальной зоны, на примере которых ознакомился с темпами привлечения инвестиций и локализации производства, сообщает Zakon.kz.

На заводе "Ирригатор Казахстан" Олжас Бектенов осмотрел производство трубок по израильской технологии для капельного полива сельскохозяйственных культур с целью повышения урожайности и водосбережения. Запущенное в январе предприятие способно выпускать 270 млн метров продукции в год. Директор компании Мурат Акшалов доложил, что в проект привлечено свыше 770 млн иностранных инвестиций от одной из израильских компаний, что составляет почти треть от общей суммы проекта.

Премьер-министр подчеркнул важность проекта с учетом его нацеленности на водосбережение. Он поручил госорганам проработать вопрос загрузки предприятия на полную мощность, а также оказать содействие во взаимодействии с сельхозпредприятиями для налаживания сбыта. На встрече озвучили, что рынок капельного орошения в Казахстане составляет 70 тыс. га.

Бектенов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:08

Фото: Zakon.kz

С планами по углублению локализации и переходу на более сложные технологические процессы производства Олжас Бектенов ознакомился во время посещения автомобильного предприятия. Премьер-министру доложили о расширении и модернизации завода с увеличением площади до 40 тыс. кв. м и количества рабочих мест до 1700. Проект расширения стоимостью 16,4 млрд тенге реализован полностью за счет инвестора. Дополнительно предприятие инвестирует в модернизацию цехов сварки, окраски и сборки с целью увеличения мощностей мелкоузлового производства и перехода на полный цикл производства со сваркой и окраской новых моделей.

"Казахстанский автопром, кто бы что бы не говорил, много противников есть и критиканов, но казахстанский автопром состоялся. Он будет дальше развиваться. И мы, как правительство, всегда будем его поддерживать. У бизнеса самого стремление есть развиваться, повышать локализацию. Мы должны стать мощной автомобильной державой", – отметил Олжас Бектенов.
Бектенов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:08

Фото: Zakon.kz

Предприниматель Нурлан Смагулов поделился планами развития производственного кластера, в который кроме существующего автозавода входят строящийся мультибрендовый завод мощностью 90 тыс. легковых автомобилей в год (запуск планируется на 2025 год), три завода по производству автокомпонентов и логистический хаб. Общее количество рабочих мест превысит 6 тыс. человек.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов прибыл в Алматы с рабочим визитом 11 июля. Он проверил работу по строительству резервной системы водообеспечения города.

Читайте также

Бектенов в Алматы
Олжас Бектенов: Индустриальные зоны стали действенным механизмом
Новые назначения произошли в ДП Алматинской области
Новые назначения произошли в ДП Алматинской области
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Капитан и подполковник провернули "аферу" ради 50 тыс. тенге и лишились погон
Сахибам Садырова
Олжас Бектенов Смагулов Нурлан Алматы 2024 год Автопромышленность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Незамедлительно сообщите в полицию: новый механизм мошенничества раскрыло МВД
Незамедлительно сообщите в полицию: новый механизм мошенничества раскрыло МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: