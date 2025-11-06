Как развивается нефтегазовая отрасль на западе Казахстана, проверил Олжас Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с ходом исполнения поручений главы государства по развитию нефтегазовой отрасли. Об этом 6 ноября 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства РК.

В Бурлинском районе руководитель правительства посетил Карачаганакское нефтегазоконденсатное и Чинаревское месторождения. Внимание уделено модернизации и загруженности действующих производств, увеличению доли местного содержания в нефтегазовой отрасли, подготовке кадров.

Олжас Бектенов ознакомился с технологическими процессами Карачаганакского перерабатывающего комплекса по стабилизации, очистке и переработке нефтяного конденсата. Объект входит в состав ключевых производств Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения – одного из крупнейших в мире месторождений с остаточными извлекаемыми запасами в 279 млн тонн нефти и 785 млрд куб. м газа.

Генеральный директор Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. Марко Марсили проинформировал о текущих производственных показателях и планах по реализации перспективных проектов, а также принимаемых мерах в рамках социальной ответственности. Добыча на Карачаганаке в прошлом году составила 12,2 млн тонн нефти, план на 2025 год – 12,4 млн тонн. Запущен первый этап Проекта расширения Карачаганака (ПРК-1А), направленный на повышение эффективности закачки газа и обеспечение стабильности производственных процессов. В результате на внутренний рынок было поставлено 7,5 млрд куб. м газа, что составляет порядка 26% от общего объема в РК.

Премьер-министр отметил, что нефтегазовая отрасль остается важным драйвером промышленного роста. Ежегодно в Казахстане добывается более 85 млн тонн нефти и порядка 55 млрд куб. м газа. Данные объемы стабильно поддерживаются благодаря внедрению современных технологий и развитию крупных месторождений. Сегодня правительство последовательно реализует стратегию рационального недропользования – от наращивания добычи до углубления переработки и расширения нефтегазохимии.

Кроме того, подчеркнута важность поддержки казахстанских производителей и необходимость дальнейшего увеличения доли закупок отечественных товаров.

В районе Байтерек премьер-министр ознакомился с мощностями ТОО "Жаикмунай" по переработке товарного газа. На территории Чинаревского месторождения функционирует ряд современных установок, развита инфраструктура, включающая нефтеналивной железнодорожный терминал, газопровод, вахтовые городки. Производственная мощность газоперерабатывающего завода составляет 4,2 млрд куб. м газа в год. Прорабатывается вопрос повышения загрузки предприятия.

