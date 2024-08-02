Токаев лично проводил в аэропорту президента Конго

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 августа лично проводил в аэропорту президента Дени Сассу-Нгессо Конго, который улетел в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Дени Сассу-Нгессо. Официальный визит президента Республики Конго в Казахстан продолжится в Алматы", – говорится в сообщении Акорды.

Фото: akorda.kz

Президент Конго прибыл в Казахстан 1 августа 2024 года. О том, что Дени Сассу-Нгессо с официальным визитом посетит нашу страну, стало известно 31 июля.



Президенты уже успели провести переговоры в узком, а также расширенном составе. Также Акорда в своем Telegram-канале 2 августа 2024 года опубликовала список документов, которые подписали Казахстан и Конго.