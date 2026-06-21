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Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде Саиду Мирзиёеву

Касым-Жомарт Токаев, Саида Мирзиёева, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 14:32 Фото: Акорда
21 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял руководителя Администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что визит Саиды Мирзиёевой имеет большое значение с точки зрения продвижения стратегического партнерства Астаны и Ташкента.

"Мы рассматриваем ваш визит как очень полезный для развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. В наших политических системах администрации президентов играют важную роль, и я всячески поддерживаю развитие активных рабочих контактов между администрациями. Чем теснее мы будем взаимодействовать друг с другом, тем лучше для обеспечения стабильности в Центральной Азии, укрепления регионального сотрудничества, поскольку и Казахстан, и Узбекистан являются крупными государствами по целому ряду показателей. Наши страны сейчас находятся на решающем этапе своего развития. Нам нужны мир и безопасность. Только в этих условиях мы сможем успешно проводить реформы", – сказал президент.

Глава государства напомнил, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.


"Я с большим удовольствием вспоминаю свой рабочий визит в Бухару. Мы имели возможность посмотреть успехи Узбекистана в целом ряде отраслей, в том числе в развитии искусственного интеллекта, цифровизации. Мир стремительно движется в сторону развития искусственного интеллекта, и надо быть готовыми идти в ногу с нынешней эпохой", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также передал теплые пожелания ррезиденту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Саида Мирзиёева выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи.

"Большая честь передать искреннее приветствие президента Узбекистана. Шавкат Миромонович неизменно придает особое значение углублению многопланового взаимодействия с Казахстаном. Он держит на особом контроле ход реализации всех договоренностей на высшем уровне и совместных проектов. Узбекистан и Казахстан совместно работают на благо стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, и это приносит свои плоды. Вместе мы делаем голос нашего региона единым и слышимым на глобальной арене. Мы в Узбекистане искренне приветствуем все преобразования, которые сегодня происходят в братском Казахстане. Казахстан – наш надежный союзник, и мы об этом говорим неустанно", – заявила руководитель АП Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями о проводимых в двух странах системных политических и социально-экономических преобразованиях.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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