Министр сельского хозяйства Узбекистана рассказал о сотрудничестве с Казахстаном

Узбекистан идет по пути развития отношений, основанных на взаимном доверии и добрососедстве, с центральноазиатскими странами, включая Казахстан.

На этот факт указал министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов в статье, опубликованной 7 августа 2024 года в газете "Казахстанская правда". Ниже приводим текст статьи.

"Узбекский и казахский народы не только являются близкими соседями, но и поддерживают друг друга как братья по многим аспектам многостороннего сотрудничества.

Узбекистан и Казахстан – близкие соседи, надежные партнеры и братские государства. Взаимные связи и братские узы между народами двух стран имеют долгую историю. В последние годы начался новый этап сотрудничест­ва между двумя государствами, и взаимовыгодные отношения в политической, торгово-экономичес­кой, культурно-гуманитарной и других сферах стремительно развиваются. Благодаря встречам на высшем уровне между Узбекистаном и Казахстаном, проводимым с 2016 года, взаи­мовыгодные двусторонние отношения вышли на новый этап. С сентября 2016-го состоялось пять государственных визитов на высшем уровне и более 10 рабочих визитов, проведено свыше 20 встреч между сторонами.

В ходе этих встреч подписано около 230 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, которые служат правовой основой для сотрудничества между нашими странами. Кроме того, Узбекистан и Казахстан активно сотрудничают в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОИС, Организации тюркоязычных государств и других структур.

Проведение Года Узбекистана в Казахстане в 2018 году и Года Казахстана в Узбекистане в 2019-м значительно укрепило сотрудничество между нашими странами в культурно-гуманитарной сфере.

Отношения между государствами продолжают укрепляться на основе ряда документов, включая Договор о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан (1998 год), Договор о стратегическом партнерстве (2013 год), Договор о союзнических отношениях (2023 год) и других документов, отражающих принципы близкого партнерства, равенства, единомыслия и высокого доверия.

Сегодня лидеры обеих стран демонстрируют твердое стремление последовательно развивать и укреплять многостороннее партнерство, а также намерение плечом к плечу достигать новых высот. Взаимные дружественные связи развиваются по восходящей траектории, обогащаясь конкретными практическими шагами.

Здесь уместно остановиться на динамике сотрудничества между двумя странами. На территории Казахстана создано более 1 400 предприятий с участием резидентов Узбекистана. В Казахстане реализуются крупные проекты по промышленной кооперации, в частности в Костанае, Шымкенте и Туркестане налажена сборка автомобилей Ravon, а также производство бытовой техники и текстильной продукции.

Сотрудничество между двумя дружественными государствами не ограничивается только торговыми отношениями. Казахстан уделяет особое внимание инвестициям в экономику нашей страны.

В Узбекистане действует более 1 100 предприятий с участием казахстанского капитала. Пять лет назад этот показатель был почти в шесть раз меньше.

В сельском хозяйстве нашей страны еще много неиспользованных возможностей. Поэтому в последние годы развитие аграрного сектора стало предметом государственной политики. В результате этого внимания сельское хозяйство Узбекистана не только наполняет внутренний рынок качественными фруктами и овощами, но и завоевывает рынки соседних и дальних зарубежных стран.

Совместная рабочая группа по сельскому хозяйству Узбекистана и Казахстана активно занимается реализацией актуальных задач сотрудничества в данной сфере.

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства с Казахстаном, который является крупнейшим торгово-экономическим партнером Узбекистана в Центральной Азии, активно развивается в области торговли, инвестиций, науки и институционального сотрудничества.

7-8 сентября 2023 года в Самарканде прошла Международная конференция по вопросам продовольственной безопасности, в которой также приняла участие делегация во главе с руководством Министерства сельского хозяйства Казахстана.

На конференции обсуждались вопросы, касающиеся повышения производительности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства, включая поддержку высокопродуктивных секторов через обоснованную политику и практику, а также обеспечение устойчивого использования природных ресурсов. Ведущими темами были создание безопасных и эффективных продовольственных систем для поддержки мелких сельскохозяйственных производителей, сокращение бедности и голода в сельских районах, повышение инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем. Достигнуты перспективные соглашения по этим решениям.

4 октября 2023 года в Ташкенте прошла Международная научно-практическая конференция на тему "Инновационные решения для создания высокоэффективных сельскохозяйственных машин и повышения уровня использования техники". В мероприятии участвовали казахские ученые и представители научных учреждений в онлайн-режиме.

В результате достигнутых соглашений в аграрной сфере и установленного сотрудничества между предпринимателями объем взаимной торговли сельскохозяйственными и продовольственными продуктами между Узбекистаном и Казахстаном по итогам 2023 года составил 1,87 млрд долларов. При этом экспорт сельхозпродукции составил 179,7 млн долларов, а импорт – 1,69 млрд долларов.

С января по июль 2024 года объем взаимной торговли сельскохозяйственными и продовольственными продуктами между Узбекистаном и Казахстаном составил 909,9 млн долларов. При этом экспорт сельскохозяйственной продукции составил 161,7 млн долларов, а импорт – 748,2 млн долларов.

Экспортируемые продукты включают овощи (52,3 млн долларов), фрукты (28,9 млн долларов), сушеные фрукты и овощи (11,4 млн долларов), табачные изделия (12,3 млн долларов), кормовые культуры (8 млн долларов), напитки (6,8 млн долларов), кондитерские изделия (5,8 млн долларов) и переработанные продукты (2,2 млн долларов).

В списке импортируемых сельскохозяйственных продуктов значатся зерновые (293,5 млн долларов), масла (71,3 млн долларов), мясо (38,3 млн долларов), корма для животных (36,4 млн долларов), напитки (34,7 млн долларов), овощи (26,1 млн долларов) и продукты питания (26,3 млн долларов).

Следует отметить, что вопросы фитосанитарного контроля и защиты растений всегда остаются приоритетными в процессе экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. Это связано с тем, что стабильная и качественная работа в данной области напрямую влияет на будущее сельского хозяйства. Важно, что сотрудничество в этом направлении также налажено.

2 марта 2023 года на региональной встрече фитосанитарных служб Центральной Азии, проведенной при технической поддержке проекта Германии по упрощению торговых правил в Центральной Азии (GIZ), были продемонстрированы информационные системы Узбекистана и Казахстана.

С 25 по 28 апреля 2023 года на приграничных территориях Узбекистана и Казахстана (в радиусе 3 км) были проведены совместные проверки для выявления очагов карантинных объектов. В настоящее время карантинные службы двух государств активно работают над интеграцией информационных систем в области фитосанитарии.

В области аграрного образования также осуществляется партнерство между двумя соседними странами. Например, с 17 по 29 апреля 2023 года делегация из 11 профессоров и преподавателей Института агротехнологий и инновационного развития в Термезе прошла повышение квалификации в Национальном аграрном исследовательском университете Казахстана.

По итогам 2023 года Центр по развитию семеноводства при Министерстве сельского хозяйства поставил в Казахстан 1,2 тыс. тонн семян хлопка и 12 тонн семян риса. В январе 2024 года центр заключил контракт на поставку в Казахстан 1,9 тыс. тонн семян хлопка, из которых на данный момент поставлено 150 тонн.

Двумя нашими государствами также реализуется ряд совместных проектов в этой области на основе партнерства. Так, в районе Международного центра промышленной кооперации Узбекистана и Казахстана, который создается в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области, планируется реализация проектов по глубокой переработке 1 млн тонн зерна (26 млн долларов) и производству растительных масел (5 млн долларов).

Ответственность за этот проект возложена на казахстанскую компанию "К-Агро", которая готова начать реализацию совместно с узбекским партнером ООО "А-Соммех".

Осуществление проекта начнется с созданием Международного центра промышленной кооперации Узбекистана и Казахстана (МЦПК).

Кроме того, для реализации совместного проекта стоимостью 8 млн долларов СПК "МЕАТ MAGNAT" из Казахстана и ООО "ПРЕМИУМ BEEF WELL" из Узбекистана создана совместная компания. На первом этапе в Сайрамском районе Туркестанской области был запущен скотоводческий комплекс, где содержится 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Выделено дополнительно 50 гектаров земли для кормовой базы.

На втором этапе планируется увеличение численности крупного рогатого скота до 20 тыс. голов и выделение дополнительных земельных участков (2 тыс. гектаров).

Кроме того, разрабатываются новые перспективные проекты.

Например, достигнуто соглашение о реализации проекта по развитию шелководства в Туркестанской области. Проект, рассчитанный на 2024–2029 годы, будет осуществляться при поддержке Комитета по развитию шелководства и шерстяной промышленности при Министерстве сельского хозяйства и объединения "Казак жыбек".

Проект планируется реализовать в три этапа. На первом этапе в Туркестанскую область будет поставлено 80 млн штук коконов тутового шелкопряда общей стоимостью 32 млн долларов (из них 5 млн коконов будут доставлены в 2024 году).

На втором этапе будет поставлен соответствующий вид яиц шелкопряда для Туркестанской области. Затем, после того как экспортированные из Узбекистана коконы тутового шелкопряда адаптируются к климату Туркестанской области и покажут хорошие результаты, планируется создание Узбекистано-Казахстанского семеноводческого предприятия.

Также ведутся работы по реализации проекта по производству зерновых и кормовых продуктов на территории Казахстана (в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях).

Следует также отметить еще один перспективный шаг. В настоящее время делегация, состоящая из специалистов Министерства сельского хозяйства и предпринимателей, работающих в аграрной сфере, находится в Казахстане. Основная цель визита – согласование основных условий для реализации проектов по производству сельскохозяйственной продукции и выращивания крупного рогатого скота на 50 тыс. гектаров земельных участков в республике.

Члены делегации встречаются с ответственными лицами и предпринимателями в аграрной сфере Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Цель встреч – подписать соглашения о сотрудничестве с аграрными предприятиями Казахстана для увеличения запасов зерна и улучшения кормовой базы крупных сельскохозяйственных субъектов в Узбекистане, занимающихся зерновыми культурами, скотоводством, птицеводством и рыболовством.

Также в рамках встреч рассмотрен проект примерного соглашения о сотрудничестве в соответствии с законодательством обеих стран. На основании предложений предпринимателей и представителей правительства внесены дополнения и изменения в проект соглашения.

Согласно соглашениям, в настоящее время ведутся работы по проверке состояния земельных участков, где будут производиться совместные продукты, а также по обеспечению водоснабжением и инфраструктурой. В таких проектах, которые отвечают интересам обеих сторон, важно работать как друзья и братья, устанавливать цели на будущее на основе принципов соседства, а также разрабатывать и реализовывать аграрные проекты с фокусом на результативное будущее.

Уверен, такое партнерство будет играть ключевую роль в развитии обеих стран.

В целом считаю, что развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства с соседней страной чрезвычайно выгодно и перспективно для двух государств и двух братских народов. Укрепление транспортно-логистической инфраструктуры и других связей создает новые возможности для значительного повышения уровня взаимодействия в сельском хозяйстве".