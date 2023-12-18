Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана задержали по подозрению в коррупции

Верховный суд Узбекистана 18 декабря сообщил, что бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов заключен под стражу после запроса заместителя генпрокурора. Он подозревается в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов опубликовал некоторые детали уголовного дела, в рамках которого бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов заключен под стражу.

Экс-министр Азиз Воитов подозревается в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями.

14 декабря Яшнабадский районный суд удовлетворил запрос и принял решение заключить Воитова под стражу в следственном изоляторе.

Азиз Воитов был назначен на должность министра сельского хозяйства Узбекистана в августе 2022 года.

9 декабря 2023 года мы рассказывали, что в ВКО был изобличен руководитель Департамента экологии региона. Он подозревается в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.