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Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана задержали по подозрению в коррупции

Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана задержали по подозрению в коррупции Фото: kun.uz
Верховный суд Узбекистана 18 декабря сообщил, что бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов заключен под стражу после запроса заместителя генпрокурора. Он подозревается в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов опубликовал некоторые детали уголовного дела, в рамках которого бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов заключен под стражу.

Экс-министр Азиз Воитов подозревается в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями. 

14 декабря Яшнабадский районный суд удовлетворил запрос и принял решение заключить Воитова под стражу в следственном изоляторе.

Азиз Воитов был назначен на должность министра сельского хозяйства Узбекистана в августе 2022 года. 

9 декабря 2023 года мы рассказывали, что в ВКО был изобличен руководитель Департамента экологии региона. Он подозревается в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.

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