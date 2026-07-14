В Казахстане расширят поддержку сельского хозяйства

Премьер-министр Олжас Бектенов 14 июля 2026 года на заседании правительства дал ряд поручений по развитию сельского хозяйства, включая поддержку переработки, животноводства и расширение рынков сбыта, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, основными задачами в сельском хозяйстве являются стабильное прохождение вегетационного периода, качественное проведение уборочной кампании и своевременная реализация инвестиционных проектов.

"В целях расширения рынков сбыта и повышения конкурентоспособности отечественной продукции, поручаю Министерству сельского хозяйства совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции наделить Продовольственную корпорацию полномочиями оператора по возмещению затрат при транспортировке продукции переработки зерна. Для поддержки отечественных предприятий Министерству сельского хозяйства совместно с Нацпалатой "Атамекен" внедрить инвестиционное субсидирование на модернизацию хлопкоперерабатывающих предприятий и перевозку сахарной свеклы", – дополнил Бектенов.

Он поручил акиматам регионов совместно с министерством сельского хозяйства ускорить работу по закупу племенного поголовья в рамках Программы развития животноводства с целью насыщения рынка мясной продукцией и увеличения ее экспорта.

Ранее стало известно, что Казахстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции.