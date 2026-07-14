В Казахстане расширят поддержку сельского хозяйства
Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 14 июля 2026 года на заседании правительства дал ряд поручений по развитию сельского хозяйства, включая поддержку переработки, животноводства и расширение рынков сбыта, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, основными задачами в сельском хозяйстве являются стабильное прохождение вегетационного периода, качественное проведение уборочной кампании и своевременная реализация инвестиционных проектов.
"В целях расширения рынков сбыта и повышения конкурентоспособности отечественной продукции, поручаю Министерству сельского хозяйства совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции наделить Продовольственную корпорацию полномочиями оператора по возмещению затрат при транспортировке продукции переработки зерна. Для поддержки отечественных предприятий Министерству сельского хозяйства совместно с Нацпалатой "Атамекен" внедрить инвестиционное субсидирование на модернизацию хлопкоперерабатывающих предприятий и перевозку сахарной свеклы", – дополнил Бектенов.
Он поручил акиматам регионов совместно с министерством сельского хозяйства ускорить работу по закупу племенного поголовья в рамках Программы развития животноводства с целью насыщения рынка мясной продукцией и увеличения ее экспорта.
Ранее стало известно, что Казахстан намерен увеличить экспорт сельхозпродукции.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript