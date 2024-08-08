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Токаев о визите Мирзиёева: Атмосфера взаимоотношений между странами кардинально изменилась

Токаев о визите Мирзиёева: Атмосфера взаимоотношений между странами кардинально изменилась, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 12:45 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Акорде в узком составе. По их итогам стороны выразили намерение и далее прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием двустороннее сотрудничество, сообщает Zakon.kz.

Тепло поприветствовав президента Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами.

"Хотел бы отметить, что народ Казахстана с большим вниманием относится к вашему визиту. Это говорит о многом. В последние годы атмосфера взаимоотношений между нашими странами кардинально изменилась в лучшую сторону. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество. Данный визит имеет очень большую роль, поскольку мы подпишем документы, которые определят конкретные направления сотрудничества и союзничества наших государств", – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Шавкат Мирзиёев со своей стороны поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность данного государственного визита в Казахстан.

"Сегодняшний визит имеет историческое значение. Наша встреча еще более укрепит многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя народами, выведет отношения стратегического партнерства и союзничества на новый уровень", – отметил президент Узбекистана.

Отмечается, что в узком составе стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации. Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки дня. 

Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с государственным визитом 7 августа 2024 года. В аэропорту его лично встретил Касым-Жомарт Токаев.

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