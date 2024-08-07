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Глава Казахстана встретил в аэропорту Астаны президента Узбекистана

Глава Казахстана лично встретил в аэропорту Астаны президента Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 18:57 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 августа встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

военнослужащие , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 18:57

Фото: akorda.kz

"В рамках визита планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов", – говорится в сообщении.
акорда, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 18:57

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года. 

кортеж, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 18:57

Фото: akorda.kz

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