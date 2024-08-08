Статью Токаева "Ренессанс Центральной Азии" прокомментировал эксперт

Заместитель руководителя Департамента политической экспертизы Института Евразийской интеграции Адильхан Гадельшиев выделил главные моменты статьи президента, опубликованной сегодня, 8 августа 2024 года, в СМИ, сообщает Zakon.kz.

По словам Адильхана Гадельшиева, опубликованная сегодня в СМИ статья президента Касым-Жомарта Токаева "Ренессанс Центральной Азии" может стать концептуальной основой для всего механизма интеграционных процессов на пространстве ЦА. Глава государства открыто озвучил то, о чем давно и разрозненно говорилось во всех пяти странах региона, продолжает спикер. Это касается как очевидных истоков и перспектив взаимного сотрудничества, так и нарастающих глобальных вызовов.

"Отдельно стоит отметить эргономичную стилистику и четкую риторику статьи: заложенные в ней недвусмысленные месседжи будут правильно поняты и проанализированы на всем пространстве Центральной Азии. Казахстан выступает за абсолютно новый региональный формат отношений, в котором равные экономики трансформируются в интегрального глобального игрока, способного конкурировать за место под инвестиционно-торговым солнцем", – заявил Гадельшиев.

Для начала эксперт подчеркнул, что впервые за долгое время президент Токаев предлагает вернуться к обсуждению и формированию единой системы безопасности в границах ЦА и ее сопредельных территориях.

"Его основой должен послужить принцип "Мир превыше всего", а также предложение Астаны по подписанию Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. То есть, речь идет не об объединении против кого бы то ни было, а об укреплении внутреннего мира и безопасности на территории и границах всех пяти государств. На наших глазах формируется собственная повестка в сфере защиты региональных интересов в ЦА, включая решение вопросов продовольственной, водной и энергетической безопасности. По сути, обращение президента к созданию региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки Каталога рисков безопасности для региона и мер их предупреждения, выводит на повестку принципиально новый доверительный формат диалога внутри ЦА". Адильхан Гадельшиев

Второй момент – как считает руководитель Департамента политической экспертизы Института Евразийской интеграции, углубление кооперационных связей на уровне экономик значительно усилит позиции ЦА на международной арене:

"Очевидно, что общий рынок в 80 млн человек и 450 млрд совокупного ВВП способен заинтересовать даже самых осторожных инвесторов. В целом, это можно интерпретировать как инициативу взаимного хеджирования, в рамках которого происходит всеобъемлющее страхование пяти наших наций от конкретных социально-экономических вызовов. Такая мера позволяет увеличить запас прочности всех участников экономического сотрудничества в периоды турбулентности и вырабатывать единые механизмы роста. Особенно вопросы потенциального роста актуальны на фоне того, что нации ЦА одни из самых молодых в мире и имеют значительные перспективы в новых креативных индустриях".

В-третьих, президент подчеркивает жизненную для Центральной Азии важность транзитно-логистического вектора. "Жемчужиной в этой транспортной короне Евразии", говорит эксперт, является стремительно растущий проект Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Это межрегиональный драйвер роста, который открывает для всех стран ЦА самые большие зарубежные рынки". Адильхан Гадельшиев

Речь, подытожил он, идет об инициативе, способной вывести на исторический уровень экспорт центральноазиатских товаров высокой переработки.