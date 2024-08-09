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Токаев созвонился с премьер-министром Японии

Токаев переговорил по телефону с премьер-министром Японии, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:03 Фото: akorda.kz
9 августа 2024 года состоялся телефонный разговор президента Казахстана с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.

"В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом саммите диалога "Центральная Азия + Япония. Глава государства с пониманием воспринял решение о переносе запланированного визита", – сообщили в Акорде.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.

Сегодня, 9 августа, премьер-министр Фумио Кишида должен был прилететь в Астану для участия в первом саммите диалога "Центральная Азия + Япония", но отменил поездку из-за сильного землетрясения в Японии.

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