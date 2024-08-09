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Мирзиёев поблагодарил Токаева и высказался о его новой статье

Мирзиеев обратился к Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 17:04 Фото: akorda.kz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии обратился к президенту Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава Узбекистана высказал признательность Касым-Жомарту Токаеву за традиционно радушный прием и прекрасную организацию саммита.

"Хотел бы особо отметить ваши активные усилия, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, направленные на укрепление регионального взаимодействия, продвижение общих интересов наших стран. В вашей программной статье "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию", опубликованной накануне, вы представили глубокий анализ нашей совместной работы и видение перспектив региональной кооперации на новом этапе", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Сегодня, 9 августа, в Астане состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, на которой присутствовали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Накануне этого мероприятия, 8 августа, была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева под названием: "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию". В ней глава государства высказался о роли Центральной Азии на мировой арене и о видении Казахстана по дальнейшему развитию региона.

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