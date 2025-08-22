Мирзиёев о Токаеве: У нас есть с ним "химия"

20 августа 2025 года в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел традиционный открытый диалог с предпринимателями, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи он подчеркнул значимость вклада бизнеса в развитие страны, озвучил пакет реформ и выразил глубокое уважение братским отношениям с Казахстаном и личной "химии" с Касым-Жомартом Токаевым.

"С братским нам дорогим соседом Казахстаном очень большие планы. Мы с уважаемым Касым-Жомартом Кемелевичем очень многое делаем. И у нас вот такая "химия", и наши добрые отношения, братские отношения позволяют выходить на новые и новые горизонты". Шавкат Мирзиёев

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана наградил Айдына Рахимбаева орденом "Дўстлик".