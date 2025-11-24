#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
События

Касым-Жомарт Токаев встретил президента Туркменистана

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 16:02 Фото: akorda.kz
Сегодня, 24 ноября 2025 года, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

караул в аэропорту Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 16:02

Фото: akorda.kz

В честь высокого гостя в международном аэропорту Астаны была выстроена рота почетного караула.

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 16:02

Фото: akorda.kz

По информации Акорды, в рамках визита Бердымухамедова запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

караул в аэропорту Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 16:02

Фото: akorda.kz

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев прилетел в Туркменистан: как встретили президента
11:01, 10 октября 2024
Токаев прилетел в Туркменистан: как встретили президента
Токаев созвонился с президентом Туркменистана
17:34, 05 августа 2024
Токаев созвонился с президентом Туркменистана
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
16:26, 09 октября 2025
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: