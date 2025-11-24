Касым-Жомарт Токаев встретил президента Туркменистана
Фото: akorda.kz
Сегодня, 24 ноября 2025 года, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Фото: akorda.kz
В честь высокого гостя в международном аэропорту Астаны была выстроена рота почетного караула.
Фото: akorda.kz
По информации Акорды, в рамках визита Бердымухамедова запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.
Фото: akorda.kz
