Азиз Кажденбек получил руководящую должность в акимате Алматы
Об этом 12 августа 2024 года рассказали в акимате южной столицы.
"Распоряжением акима Алматы на должность руководителя Управления молодежной политики назначен Азиз Кажденбек", – говорится в сообщении, разосланном в понедельник пресс-службой акимата Алматы.
Азиз Кажденбек родился в 1993 году. Окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2013 году. В разные годы работал в неправительственных организациях и высших учебных заведениях города. Был директором молодежного центра UIB, директором департамента по воспитательной работе КазАТК (ныне ALT). Также занимал должность директора в государственном фонде развития молодежной политики Алматы.
С марта 2023 года до нынешнего назначения он работал заместителем руководителя Управления молодежной политики Алматы.
Напомним, с июня 2022 года должность руководителя Управления молодежной политики Алматы занимал Каиржан Мендигалиев. В начале июля 2024 года его назначили заместителем акима ЗКО.