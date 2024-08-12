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Азиз Кажденбек получил руководящую должность в акимате Алматы

Азиз Кажденбек получил руководящую должность в акимате Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 17:21 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Назначен новый руководитель Управления молодежной политики Алматы. Им стал Азиз Кажденбек, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 августа 2024 года рассказали в акимате южной столицы.

"Распоряжением акима Алматы на должность руководителя Управления молодежной политики назначен Азиз Кажденбек", – говорится в сообщении, разосланном в понедельник пресс-службой акимата Алматы.

Азиз Кажденбек родился в 1993 году. Окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2013 году. В разные годы работал в неправительственных организациях и высших учебных заведениях города. Был директором молодежного центра UIB, директором департамента по воспитательной работе КазАТК (ныне ALT). Также занимал должность директора в государственном фонде развития молодежной политики Алматы.

С марта 2023 года до нынешнего назначения он работал заместителем руководителя Управления молодежной политики Алматы.

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Напомним, с июня 2022 года должность руководителя Управления молодежной политики Алматы занимал Каиржан Мендигалиев. В начале июля 2024 года его назначили заместителем акима ЗКО.

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