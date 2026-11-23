Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя управления внутренней политики назначен Азиз Кажденбек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте акимата 23 ноября 2026 года.

Азиз Кажденбек родился 24 апреля 1993 года в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Международный Таразский инновационный институт им. Шерхана Муртазы. Получил образование по специальностям "химическая технология органических веществ", "нефтехимия", "менеджмент и управление", "государственное и местное управление".

В разные годы работал в дирекции по подготовке и проведению Всемирной зимней Универсиады 2017 года, руководил волонтерами на выставке "Астана ЭКСПО-2017", занимал руководящие должности в организациях образования ALT University и UIB.

С августа 2022 года по март 2023 года был директором государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

С марта 2023 года он занимал должность заместителя руководителя управления молодежной политики города, а с августа 2024 года – руководителя этого управления.

18 ноября стало известно о назначении нового президента национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова. Им стал Курманбек Жумагали.