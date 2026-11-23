Аким Алматы назначил нового главу управления внутренней политики
Об этом сообщается на сайте акимата 23 ноября 2026 года.
Азиз Кажденбек родился 24 апреля 1993 года в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Международный Таразский инновационный институт им. Шерхана Муртазы. Получил образование по специальностям "химическая технология органических веществ", "нефтехимия", "менеджмент и управление", "государственное и местное управление".
В разные годы работал в дирекции по подготовке и проведению Всемирной зимней Универсиады 2017 года, руководил волонтерами на выставке "Астана ЭКСПО-2017", занимал руководящие должности в организациях образования ALT University и UIB.
С августа 2022 года по март 2023 года был директором государственного фонда развития молодежной политики Алматы.
С марта 2023 года он занимал должность заместителя руководителя управления молодежной политики города, а с августа 2024 года – руководителя этого управления.
18 ноября стало известно о назначении нового президента национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова. Им стал Курманбек Жумагали.