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34-летний Алишер Сатыбалдиев занял руководящую должность в акимате Алматы

34-летний Алишер Сатыбалдиев занял руководящую должность в акимате Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 12:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
1 июля 2024 года в пресс-службе акимата Алматы заявили, что руководителем управления предпринимательства и инвестиций города назначен Алишер Сатыбалдиев, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, Сатыбалдиев родился 19 февраля 1990 года в Алматы.

Окончил университет "Туран", Международный университет бизнеса UIB, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs (Executive certificate of advanced study), Академию государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2012 году с должности главного специалиста, затем руководителя отдела КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" Алматы.

В 2016-2017 годы занимал руководящие должности в бизнес-структурах и неправительственных организациях.

В 2017-2019 годы работал заместителем руководителя управления по реализации природоохранных программ ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области".

В 2019-2021 годы занимал должность заместителя акима Жетысуского района города Алматы. В 2021 году работал советником председателя правления, руководителем аппарата председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы". С мая 2022 года работал генеральным директором, председателем правления ТОО "Индустриальная зона Алматы".

Ранее сообщалось, что на должность акима Жетысуского района Алматы назначили руководителя Управления образования города. Теперь район возглавляет Ляззат Жылкыбаева.

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