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В МИДе Казахстана прокомментировали ситуацию в Курской области

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 15:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вооруженные силы России уже более недели ведут бои с украинскими войсками на территории Курской области. В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на ситуацию в соседней стране, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя ведомства Айбека Смадиярова, сегодня во всем мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области России.

Смадияров добавил, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств.

"В этой связи мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария. Одновременно приветствуем любые усилия международного сообщества, нацеленные на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений".Айбек Смадияров

12 августа президент Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в Курской области. Глава государства поддержал распространение моратория на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы области.

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По последним данным, в Курской области введен режим контртеррористической операции. Также там действует режим ЧС федерального характера.

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Россия Ситуация в Украине МИД РК Смадияров Айбек Казахстан Украина 2024 год
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