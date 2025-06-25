В МИД Казахстана высказались о ситуации в Армении

Сегодня, 25 июня 2025 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана разослала комментарий по ситуации в Армении, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, "события в Армении – это внутреннее дело страны".

"С Арменией Казахстан развивает полномасштабное сотрудничество в духе дружбы и стратегического партнерства. Ценим сложившуюся между нашими странами атмосферу взаимного доверия. Желаем армянскому народу спокойствия и благополучия", – заявил он.

По данным местных СМИ, Следственный комитет Армении обвинил движение "Священная борьба" в подготовке теракта. Из заявления СК следует, что участники и лидеры движения планировали осуществить террористические акты и захват власти в республике. 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "этот процесс войдет в историю как "неудавшийся государственный переворот мошенников".