#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
519.26
602.13
6.62
Политика

В МИД Казахстана высказались о ситуации в Армении

В МИД Казахстана высказались по ситуации в Армении, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 15:31 Фото: Telegram/pressmfakz
Сегодня, 25 июня 2025 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана разослала комментарий по ситуации в Армении, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, "события в Армении – это внутреннее дело страны".

"С Арменией Казахстан развивает полномасштабное сотрудничество в духе дружбы и стратегического партнерства. Ценим сложившуюся между нашими странами атмосферу взаимного доверия. Желаем армянскому народу спокойствия и благополучия", – заявил он.

По данным местных СМИ, Следственный комитет Армении обвинил движение "Священная борьба" в подготовке теракта. Из заявления СК следует, что участники и лидеры движения планировали осуществить террористические акты и захват власти в республике. 24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "этот процесс войдет в историю как "неудавшийся государственный переворот мошенников".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
26-27 июня Касым-Жомарт Токаев посетит Минск
Политика
17:01, Сегодня
26-27 июня Касым-Жомарт Токаев посетит Минск
Токаев возложил цветы к мемориальному комплексу Алии Молдагуловой
Политика
14:09, Сегодня
Токаев возложил цветы к мемориальному комплексу Алии Молдагуловой
Токаев прибыл в Актюбинскую область
Политика
12:01, Сегодня
Токаев прибыл в Актюбинскую область
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: