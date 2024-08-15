Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА. Он состоится в октябре текущего года по инициативе президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

СВМДА – это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

По данным Министерства культуры и информации РК, в Астане активно готовятся к этому мероприятию. Оно состоится 3-4 октября этого года.

В связи с этим прошло заседание оргкомитета с участием вице-министра культуры и информации Айзады Курмановой, заместителя Генерального секретаря СВМДА Чжана Лиан, представителей МИД и акимата Астаны.

На встрече обсудили программу предстоящего слета, логистику участников, организационно-технические моменты и вопросы безопасности.

Участие примут 400 активистов из 27 стран Азии. Для них будут организованы тематические панельные сессии, образовательные и культурные мероприятия.

Во время Слета запланировано 7-е заседание Молодежного совета СВМДА. По его итогам будут приняты совместные рекомендации по развитию волонтерства.

15 августа 2024 года в Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны и прогнозы правительства на среднесрочный период.

