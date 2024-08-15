Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане
СВМДА – это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
По данным Министерства культуры и информации РК, в Астане активно готовятся к этому мероприятию. Оно состоится 3-4 октября этого года.
В связи с этим прошло заседание оргкомитета с участием вице-министра культуры и информации Айзады Курмановой, заместителя Генерального секретаря СВМДА Чжана Лиан, представителей МИД и акимата Астаны.
На встрече обсудили программу предстоящего слета, логистику участников, организационно-технические моменты и вопросы безопасности.
Участие примут 400 активистов из 27 стран Азии. Для них будут организованы тематические панельные сессии, образовательные и культурные мероприятия.
Во время Слета запланировано 7-е заседание Молодежного совета СВМДА. По его итогам будут приняты совместные рекомендации по развитию волонтерства.
15 августа 2024
года в Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы
социально-экономического развития страны и прогнозы правительства на
среднесрочный период.