Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане

Волонтеры Азии на Слете, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 02:25 Фото: pixabay
Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА. Он состоится в октябре текущего года по инициативе президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

СВМДА – это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

По данным Министерства культуры и информации РК, в Астане активно готовятся к этому мероприятию. Оно состоится 3-4 октября этого года.

В связи с этим прошло заседание оргкомитета с участием вице-министра культуры и информации Айзады Курмановой, заместителя Генерального секретаря СВМДА Чжана Лиан, представителей МИД и акимата Астаны.

На встрече обсудили программу предстоящего слета, логистику участников, организационно-технические моменты и вопросы безопасности.

Участие примут 400 активистов из 27 стран Азии. Для них будут организованы тематические панельные сессии, образовательные и культурные мероприятия.

Во время Слета запланировано 7-е заседание Молодежного совета СВМДА. По его итогам будут приняты совместные рекомендации по развитию волонтерства.

15 августа 2024 года в Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны и прогнозы правительства на среднесрочный период.

Читайте также

Токаев поздравил президента Индии с Днем независимости
Токаев поздравил президента Индии с Днем независимости
Токаев обсудил экономическую ситуацию в Казахстане
Токаев заслушал доклады об экономической ситуации в Казахстане
Всттреча сторон Казахстана и Таиланда
Казахстан и Таиланд обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
Аксинья Титова
Астана 2024 год Волонтеры Азия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Футбол Название BMW
Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: