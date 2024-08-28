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Токаев озвучил позицию Казахстана в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения

Токаев озвучил позицию Казахстана в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 15:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя генерального секретаря ООН, высокого представителя по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Об этом 28 августа 2024 года проинформировали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества Казахстана с институтами ООН в деле обеспечения региональной и международной безопасности, разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Высокого представителя ООН по вопросам разоружения принял Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 15:35

Фото: akorda.kz

Приветствуя заместителя генсека ООН, Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении актуальных проблем современности и подчеркнул ее безальтернативность.

"Мы занимаем принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Эти вопросы становятся особенно острыми и важными в контексте происходящих в мире событий. Безусловно, это не может не вызывать беспокойства. Завтра мы отмечаем Международный день действий против ядерных испытаний. Это очень важная дата, призванная напомнить всему человечеству об опасности ядерных испытаний и применения ядерного оружия. Казахстан привержен тесному взаимодействию с институтами ООН и рассматривает эту организацию в качестве безальтернативной и универсальной международной структуры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Изуми Накамицу высоко оценила лидерство Казахстана в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия, а также растущую роль нашей страны в качестве средней державы.

Высокого представителя ООН по вопросам разоружения принял Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 15:35

Фото: akorda.kz

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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15 июля 2024 года глава государства подписал Закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации". Соглашение устанавливает сроки и место проведения конференции, которая должна состояться в городе Астане с 3 по 5 сентября.

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