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Инвестсубсидии на покупку сельхозтехники "окрасят"

Совещание , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 18:31 Фото: Антикор
В Агентстве по противодействию коррупции под председательством Асхата Жумагали 5 сентября состоялось оперативное совещание с участием личного состава органа, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Антикоре, в ходе мероприятия обсуждены дальнейшие шаги по реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева, озвученных 2 сентября в Послании народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

В свете Послания главы государства руководитель агентства особо подчеркнул необходимость усиления работы по обеспечению верховенства закона и бескомпромиссной борьбе с коррупцией.

Для Антикоррупционной службы актуальными остаются вопросы, связанные с обеспечением целевого использования бюджетных средств, в том числе выделяемых на строительство дорог, школ, объектов здравоохранения и спортивной инфраструктуры.

Так, в рамках поручения президента продолжается мониторинг строительства автодорог по всей территории республики, проводится анализ нормативной базы и организации всех процессов. По результатам будут приняты меры по исключению коррупционных рисков.

Руководитель Антикоррупционной службы особо остановился на установках главы государства по дальнейшей цифровизации.

"Соответствующим подразделениям поручено качественно подойти к проекту по "окрашиванию денег", реализуемому агентством совместно с Национальным банком и Минфином. В текущем году запланировано пилотное апробирование "Цифрового тенге" при строительстве отдельных участков автомобильных и железных дорог, а также кредитовании сельского населения в рамках проекта "Ауыл аманаты" в Акмолинской области. В свете поручений президента о необходимости пресечения преступной практики хищения госсредств в аграрном секторе одним из направлений для внедрения "окрашивания денег" выбраны инвестсубсидии на покупку сельхозтехники и оборудования", – пояснили в агентстве.

Отдельным предметом обсуждения стали тезисы главы государства об укреплении кадрового потенциала страны и совершенствовании системы образования.

В ходе совещания также отмечена необходимость дальнейшей работы по защите бизнеса, созданию благоприятных условий для инвестиций и возврату незаконно полученных активов.

Территориальными подразделениями агентства в регионах будет придан новый импульс проекту "Бизнеске жол", направленному на исключение незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей и устранение адмбарьеров.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев предложил "окрашивать" бюджетные деньги, чтобы избежать коррупционных рисков. 

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