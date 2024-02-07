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Законодательство РК

Токаев высказался о коррупции в строительной сфере и "окрашивании" денег

взятки в строительной отрасли Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК высказался о коррупции в сфере строительства. По его мнению, она тормозит развитие строительной отрасли, сообщает Zakon.kz.
"Одним из факторов, сдерживающих развитие строительного сектора, да и экономики в целом, все еще остается коррупция. Я неоднократно говорил о необходимости бескомпромиссной борьбы с коррупцией, и в этом деле произошли положительные сдвиги. Однако успокаиваться рано, нужно продолжать работать, в частности, внедрять цифровые технологии".Касым-Жомарт Токаев

Сейчас в строительной отрасли функционирует несколько информационных систем. Президент поручил с помощью их обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств.

"Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания" денег с помощью цифрового тенге. Сейчас реализуются пилотные проекты по использованию цифровой валюты, которые уже показывают свою эффективность. Поручаю Агентству по противодействию коррупции совместно с правительством и Национальным банком масштабировать такие проекты, в том числе в строительной сфере".Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 7 февраля 2024 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

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