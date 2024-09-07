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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит Казахстан по приглашению Токаева

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 12:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, визит канцлера продлится два дня – с 16 по 17 сентября 2024 года.

"В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия", – говорится в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия

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Олаф Шольц Токаев Касым-Жомарт Германия 2024 год
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