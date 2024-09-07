Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит Казахстан по приглашению Токаева
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, визит канцлера продлится два дня – с 16 по 17 сентября 2024 года.
"В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия", – говорится в сообщении.
Ранее Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия
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