Токаев поздравил президента Бразилии с национальным праздником
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия, сообщает Zakon.kz.
Отметив важность этого праздника в истории страны как символа национального единства и согласия, президент Казахстана пожелал бразильскому народу дальнейшего процветания и благополучия.
Токаев также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки.
Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил посла в Нидерландах. Указом президента на эту должность назначен Кайрат Абрахманов.
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