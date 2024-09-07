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Токаев поздравил президента Бразилии с национальным праздником

Токаев, Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 11:00 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия, сообщает Zakon.kz.

Отметив важность этого праздника в истории страны как символа национального единства и согласия, президент Казахстана пожелал бразильскому народу дальнейшего процветания и благополучия.

Токаев также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил посла в Нидерландах. Указом президента на эту должность назначен Кайрат Абрахманов.

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