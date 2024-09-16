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Касым-Жомарт Токаев встретил федерального канцлера Германии Олафа Шольца

Касым-Жомарт Токаев встретил федерального канцлера Германии Олафа Шольца, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 14:32 Фото: Zakon.kz
В Акорде сегодня, 16 сентября 2024 года, состоялась торжественная церемония встречи федерального канцлера Германии Олафа Шольца, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Его пригласил в Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Акорда, визит, гимн , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 14:32

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Лидеры двух стран пожали друг другу руки, поприветствовали министров Казахстана и Германии, а также заслушали государственные гимны двух стран.

визит, почетный караул, гимн , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 14:32

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

После этого главы двух стран удалились на переговоры в узком составе.

7 сентября сообщалось, что визит канцлера продлится два дня – с 16 по 17 сентября 2024 года. Ожидается, что в рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".

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Астана Олаф Шольц Токаев Касым-Жомарт Германия Казахстан 2024 год Политика
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