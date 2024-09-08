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Токаев в октябре готовится посетить Туркменистан

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 18:49 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава государства выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за его личное участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент отметил, что визит председателя Халк Маслахаты в Астану имеет большое значение для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. По его словам, сегодня казахско-туркменские отношения развиваются весьма успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность за традиционно теплый прием и пожелал успешного проведения масштабного спортивного события. Национальный лидер Туркменистана отметил высокую роль Астаны в организации крупных международных мероприятий, способствующих повышению авторитета страны на мировой арене.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 18:49

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах и выразили удовлетворение ходом их реализации.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, всесторонне развивающихся в духе дружбы и добрососедства.

Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан в октябре этого года.

Ранее Токаев встретился с главой Татарстана.

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Астана Бердымухамедов Гурбангулы Токаев Касым-Жомарт Казахстан Туркменистан 2024 год Всемирные игры кочевников
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