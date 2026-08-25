Токаев и Бердымухамедов провели телефонные переговоры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых выборов в однопалатный Курултай, подчеркнув историческую значимость этого события для нашей страны.

Президент поблагодарил Национального лидера туркменского народа за теплые слова поздравления и активное участие наблюдателей из Туркменистана в выборном процессе.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением отметили динамичное развитие двусторонних отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с председателем комитета по бюджету и налогам Палаты представителей США Джейсоном Смитом, а также членами Конгресса Грегом Мерфи, Кэрол Миллер, Ронни Джексоном, Уэсли Беллом и Эдвардом Кейсом.