Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности посла Казахстана в Афганистане

Президент Касым-Жомарт Токаев 9 сентября 2024 года подписал указ об освобождении Алимхана Есенгельдиева от должности посла Казахстана в Афганистане, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Есенгельдиев Алимхан Онгарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан", – говорится в указе.

Посольство Казахстана в Афганистане было открыто в 2003 году. С апреля 2018 года послом в Афганистане был Алимхан Есенгельдиев.

Ранее Токаев подписал указы о назначении новых послов в ряде стран.

Так, Данияр Сарекенов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения.

Кроме того, указом главы государства посол РК в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.