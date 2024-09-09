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Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности посла Казахстана в Афганистане

Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности посла Казахстана в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 17:34 Фото: gov.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 9 сентября 2024 года подписал указ об освобождении Алимхана Есенгельдиева от должности посла Казахстана в Афганистане, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Есенгельдиев Алимхан Онгарович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан", – говорится в указе.

Посольство Казахстана в Афганистане было открыто в 2003 году. С апреля 2018 года послом в Афганистане был Алимхан Есенгельдиев.

Ранее Токаев подписал указы о назначении новых послов в ряде стран.

Так, Данияр Сарекенов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения.

Кроме того, указом главы государства посол РК в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.

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