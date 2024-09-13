Реализация Послания президента – прокуратура Жамбылской области провела Координационный совет

12 сентября 2024 года под председательством прокурора Жамбылской области Нургалыма Абдирова состоялось расширенное заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Были рассмотрены вопросы обеспечения законности в сфере религиозной деятельности, межнационального согласия и государственной границы.

В работе Координационного совета принял участие аким области Ербол Карашукеев.

Открывая заседание, прокурор области отметил важность совместной работы правоохранительных и госорганов в обеспечении безопасности и стабильности на приграничной территории.

Особое внимание уделено контролю за соблюдением миграционного законодательства, а также поддержана инициатива о работе специальных групп в местах анклавного проживания этносов.

Принятыми организационными мерами в рамках ежегодных совместных Сводных планов за последние 4 года возращены государству 279 земельных участков приграничной территории, отремонтированы и возведены инженерные сооружения на 77 уязвимых участках границы, установлены 277 камер видеонаблюдения, выделено 183 млн тенге на ремонт мобильного досмотрового комплекса в пункте пропуска Сыпатай батыр.

Решен вопрос по временному содержанию конфискованного и безхозного скота в период проведения досудебных расследований.

Аким области поддержал работу правоохранительных органов по обеспечению законности и предложил ряд дополнительных мер, предусматривающих непосредственное участие в этой работе местных исполнительных органов.

По результатам заседания совместно решено принять новую концепцию "Единство и взаимопонимание", акцентирующую внимание на разрешение социальных проблем населения, а также новый Сводный план по профилактике преступлений в приграничном регионе на 2024-2025 годы.