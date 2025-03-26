В Туркестанской области вопросы противодействия коррупции на особом контроле

Вопросы противодействия коррупции были рассмотрены на заседании комиссии при акимате области под председательством главы региона Нуралхана Кушерова.

В нем приняли участие руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области Мурат Толеубаев, руководители правоохранительных и государственных органов, заместители акима области, руководители управлений, акимы районов и городов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На повестку дня вынесли три вопроса с рассмотрением путей их решения. В частности, были обсуждены итоги внешнего анализа в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области. Были заслушаны данные об итогах работы по снижению рисков при финансировании культурно-массовых мероприятий и устранению коррупционных рисков и административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Председатель комиссии – аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров – поручил принять ряд конкретных мер по предупреждению коррупционных рисков при государственных закупках и реализации проектов, реализуемых в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также устранить выявленные недостатки и провести системную работу в целях их недопущения в дальнейшем.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В регионе уделяется особое внимание развитию предпринимательства, защите бизнеса и инвестиций от административных барьеров. Аким области поручил своевременно выявлять проблемы в предпринимательской среде и оперативно решать их в рамках закона.

Н. Кушеров также подчеркнул необходимость принятия мер по снижению рисков при финансировании культурно-массовых мероприятий, эффективному планированию бюджетных средств, а также пересмотру списка культурных мероприятий, проводимых в течение года. Важно провести анализ и исследование, чтобы избежать неэффективных и нецелесообразных мероприятий.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Вопрос всесторонней борьбы с коррупцией все еще остается на повестке дня. Уверен, затронутые сегодня вопросы повысят активность противодействия коррупции. Ответственность за противоправные действия подчиненных сотрудников возлагается непосредственно на первого руководителя. Меры в коллективах по профилактике коррупции нужно предпринимать на постоянной основе", – сказал аким области.

На совещании были заслушаны отчеты ответственных представителей и руководителей, даны конкретные рекомендации и поручения.