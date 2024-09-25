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Договор о демаркации казахстанско-узбекской границы передали для регистрации в ООН

Флаги Узбекистана и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 20:14 Фото: akorda.kz
В преддверии Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась передача необходимых документов для регистрации и опубликования Договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации государственной границы в Секретариате ООН, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 сентября сообщили в Министерстве иностранных дел. 


"Договор был подписан президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 22 декабря 2022 года в ходе государственного визита главы Казахстана в Ташкент и вступил в силу 4 июля 2023 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи, состоявшейся 25 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Узбекистана отметили, что регистрация Договора о демаркации госграницы в Секретариате ООН является беспрецедентным опытом для стран Центрально-Азиатского региона в отношении такого рода документов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 сентября подписал закон "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора. 

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