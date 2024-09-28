Казахстан призвал к строгому соблюдению ядерных договоров на дебатах Генассамблеи ООН

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 28 сентября выступил на общих дебатах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, в ходе выступления Нуртлеу подчеркнул, что текущее заседание проходит в критический момент, когда глобальная система безопасности находится на грани коллапса.

"Десятки стран охвачены конфликтами и нестабильностью, что уносит тысячи жизней, а целые континенты страдают от климатического кризиса", – отметил он.

Глава МИД РК напомнил о необходимости реализации инициативы "Мировое единство за мир и согласие", предложенной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал к активному участию средних держав в решении глобальных проблем: "Голоса средних держав и развивающихся стран имеют ключевое значение для преодоления разногласий и создания более устойчивой международной архитектуры безопасности".

Отмечается, что особое внимание в своем выступлении казахский дипломат уделил вопросам ядерной безопасности.

"Эскалация риторики ядерных угроз требует строгого соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всеми ядерными державами", – подчеркнул министр.

Говоря о климатических вызовах, Нуртлеу призвал развитые страны и международные финансовые институты оказать содействие в предоставлении зелёных технологий и льготного финансирования странам с низким и средним уровнем дохода в соответствии с положениями Парижского соглашения.

Казахстан, по словам министра, намерен внести свой вклад, планируя проведение Регионального климатического саммита в 2026 году.

Глава МИД подчеркнул, что в рамках проводимых главой государства реформ по построению "Справедливого Казахстана", в нашей стране отменена смертная казнь, усилена ответственность за насилие в отношении детей и женщин, проводится политика нулевой нетерпимости к пыткам и укреплены национальные превентивные механизмы.

В этом контексте глава внешнеполитического ведомства информировал об инициативе Казахстана совместно с другими странами Центральной Азии и Монголии стать первым регионом, свободным от смертной казни.

"В контексте приближения срока выполнения повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также усиления координации деятельности агентств ООН в регионе, министр призвал страны-члены ООН поддержать инициативу РК о создании в Алматы Регионального Центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана", – говорится в сообщении.

Также в своем выступлении министр отметил, что будучи крупнейшей страной, не имеющей выхода к морю, Казахстан активно продвигает интересы этой группы государств.

"Несмотря на прогресс, мы остаемся далеки от полной реализации Венской программы действий. Ограниченные возможности по развитию торговли и транспортных коридоров усиливают нашу уязвимость, увеличивая долговую нагрузку и сокращая объём инвестиций", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что в преддверии Недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась передача необходимых документов для регистрации и опубликования Договора между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации государственной границы в Секретариате ООН.

