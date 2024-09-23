Казахстан ратифицировал закон об упрощенном таможенном коридоре между странами ОТГ
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 сентября подписал закон "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора", сообщает Zakon.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора", – говорится в сообщении Акорды.
Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты 13 сентября 2024 года ратифицировали Соглашение между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора.
Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями, что в свою очередь даст импульс развитию международных торговых отношений.
Основными задачами соглашения являются:
- ускорение совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру в таможенных органах государств-участников;
- сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенных процедур;
- минимизация применения форм и методов таможенного контроля на основе анализа информации о товарах с применением системы управления рисками.
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