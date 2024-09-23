Казахстан ратифицировал закон об упрощенном таможенном коридоре между странами ОТГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 сентября подписал закон "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора", сообщает Zakon.kz.





"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты 13 сентября 2024 года ратифицировали Соглашение между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора.

Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями, что в свою очередь даст импульс развитию международных торговых отношений.

Основными задачами соглашения являются: