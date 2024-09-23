Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан ратифицировал закон об упрощенном таможенном коридоре между странами ОТГ

Казахстан ратифицировал закон об упрощенном таможенном коридоре между странами ОТГ, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 18:06 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 сентября подписал закон "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора", сообщает Zakon.kz.


"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты 13 сентября 2024 года ратифицировали Соглашение между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора.

Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями, что в свою очередь даст импульс развитию международных торговых отношений.

Основными задачами соглашения являются:

  • ускорение совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру в таможенных органах государств-участников;
  • сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенных процедур;
  • минимизация применения форм и методов таможенного контроля на основе анализа информации о товарах с применением системы управления рисками.

Читайте также

В Казахстане изменили правила регистрации беспилотников
В Казахстане изменили правила регистрации беспилотников
Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие
Чем будет заниматься Комитет по регулированию игорного бизнеса: утверждено положение
Департамент КНБ Туркестанской области наделят новыми функциями
Департамент КНБ Туркестанской области наделят новыми функциями
Диана Абдуллаева
Законодательство Токаев Касым-Жомарт Организация тюркских государств 2024 год Политика Законы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
штормовое предупреждение
Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в понедельник
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
Ущерб в 2 млрд тенге и четкая иерархия ОПГ: КНБ провел масштабную спецоперацию
Ущерб в 2 млрд тенге и четкая иерархия ОПГ: КНБ провел масштабную спецоперацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: