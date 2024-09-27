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Работы не боится: Токаев похвалил акима Туркестанской области

Работы не боится: Токаев похвалил акима Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 18:36 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 27 сентября посетил выставку местных производителей сельскохозяйственной продукции, организованную в промышленном парке SPK TURKISTAN, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на выставке был представлен широкий ассортимент мясной, молочной, рыбной продукции, кондитерских изделий, а также плодоовощной продукции.

"Глава государства был проинформирован об основных направлениях развития агропромышленного комплекса в регионе. В частности, здесь намерены сконцентрироваться на повышении урожайности сельскохозяйственных культур, внедрении водосберегающих технологий, расширении теплиц и реализации инвестиционных проектов. К 2030 году в области будут внедрены водосберегающие технологии на 40% орошаемых земель и введены в эксплуатацию новые тепличные комплексы площадью 602 га", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшие три года планируется реализовать 105 инвестиционных проектов, что обеспечит создание более 8 тысяч новых рабочих мест.

Касым-Жомарт Токаев обсудил с предпринимателями перспективы повышения эффективности аграрной отрасли

"Работа продвигается хорошо. Правительство окажет помощь региону. В целом, ситуация в области положительная. Аким справляется со своими задачами, работы не боится. Поэтому с оптимизмом смотрю на будущее региона. Желаю всем успехов", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность внедрения водосберегающих технологий.

Ранее сообщалось, что 27 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в Туркестан.

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