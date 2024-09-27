Касым-Жомарт Токаев рассказал, зачем приехал в Туркестан
Фото: akorda.kz
27 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в Туркестан. После посещения ряда объектов глава государства направился в новый Дом дружбы. Во время беседы с общественностью Токаев озвучил цель своего визита и напомнил про Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
Уже на встрече с представителями интеллигенции и членами Ассамблеи народа Казахстана Токаев заявил, что специально приехал на священную землю Туркестана. По его словам, у региона светлое будущее.
"Хочу поблагодарить наших ветеранов, которые показывают пример молодежи. Мы должны, прежде всего, поддерживать подрастающее поколение. Нам нужно сообща работать во благо страны. Все вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски".Касым-Жомарт Токаев
Президент, по данным Акорды, отметил, что в Туркестанской области живут представители 50 национальностей.
"Я всем благодарен за дружбу. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество".Касым-Жомарт Токаев
В заключении глава государства отметил, что Туркестан стал красивым и чистым городом.
По его словам, в этом есть заслуга первого президента страны Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.
Материал по теме
Токаев прилетел в Туркестанскую область
Визит президента в Туркестанскую область начался с посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Затем он посетил Ледовый дворец.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript