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Касым-Жомарт Токаев рассказал, зачем приехал в Туркестан

Касым-Жомарт Токаев рассказал, зачем приехал в Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 15:56 Фото: akorda.kz
27 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев приехал с рабочим визитом в Туркестан. После посещения ряда объектов глава государства направился в новый Дом дружбы. Во время беседы с общественностью Токаев озвучил цель своего визита и напомнил про Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Уже на встрече с представителями интеллигенции и членами Ассамблеи народа Казахстана Токаев заявил, что специально приехал на священную землю Туркестана. По его словам, у региона светлое будущее.

"Хочу поблагодарить наших ветеранов, которые показывают пример молодежи. Мы должны, прежде всего, поддерживать подрастающее поколение. Нам нужно сообща работать во благо страны. Все вы хорошо осведомлены о текущей ситуации. Существуют различные внешние риски".Касым-Жомарт Токаев

Президент, по данным Акорды, отметил, что в Туркестанской области живут представители 50 национальностей.

"Я всем благодарен за дружбу. В Казахстане никогда не было никаких фобий и не будет, потому что мы народ единый, толерантный, терпеливый и трудолюбивый. Это самое главное. Мы будем и далее строить наше гармоничное общество".Касым-Жомарт Токаев

В заключении глава государства отметил, что Туркестан стал красивым и чистым городом.

По его словам, в этом есть заслуга первого президента страны Нурсултана Назарбаева, придавшего Туркестану статус областного центра.

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Визит президента в Туркестанскую область начался с посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Затем он посетил Ледовый дворец.

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