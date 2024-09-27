Токаев прилетел в Туркестанскую область

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 27 сентября 2024 года прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. О планах президента и предстоящих встречах Zakon.kz рассказали в пресс-службе Акорды.

Как отмечено в Telegram-канале Акорды, Токаев посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия.

Фото: akorda.kz

Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.

Фото: akorda.kz

Напомним, что еще 27 сентября 2022 года президент поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы. А уже 16 сентября 2024 года проект закона "Об особом статусе города Туркестана" представили в Мажилисе.

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Ранее, 10 сентября, Токаев с рабочим визитом посещал Костанайскую область. Тогда он осмотрел ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомился с деятельностью социальных объектов.