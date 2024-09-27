Токаев прилетел в Туркестанскую область
Как отмечено в Telegram-канале Акорды, Токаев посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия.
Фото: akorda.kz
Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.
Фото: akorda.kz
Напомним, что еще 27 сентября 2022 года президент поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы. А уже 16 сентября 2024 года проект закона "Об особом статусе города Туркестана" представили в Мажилисе.
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Ранее, 10 сентября, Токаев с рабочим визитом посещал Костанайскую область. Тогда он осмотрел ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомился с деятельностью социальных объектов.