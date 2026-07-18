Нетаньяху рискует быть задержанным в Нью-Йорке: заявление мэра

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что городские власти изучают возможность ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его приезда в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая ожидается в сентябре, сообщает Zakon.kz.

В интервью The New York Times Мамдани отметил, что, по его мнению, Нетаньяху "должен находиться в Гааге". Он напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьера, назвав его человеком, которого считают военным преступником из-за событий последних лет.

При этом мэр подчеркнул, что пока не знает, обладает ли он законными полномочиями поручить полиции Нью-Йорка задержать главу иностранного государства. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается с юридическим департаментом города.

"Мы будем действовать только в рамках закона. Если законодательство позволяет нам предпринять такие действия в Нью-Йорке, мы это сделаем. Но придумывать собственные законы мы не собираемся", – заявил Мамдани.

Во время предвыборной кампании на пост мэра Нью-Йорка Мамдани уже говорил, что в случае избрания распорядился бы арестовать Нетаньяху, если тот прибудет в город. Теперь он уточнил, что окончательное решение будет зависеть от юридической оценки полномочий городских властей.

Ранее сообщалось, что Биньямина Нетаньяху объявили в международный розыск.